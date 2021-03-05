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20 صورة من تدريب الزمالك الأخير قبل مواجهة الترجى على ستاد رادس

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القاهرة - سامية سيد - أختتم فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، تدريباته الجماعية الأخيرة على ملعب رادس فى تونس، والذي يحتضن مباراة الفريق أمام مضيفه الترجي التونسي والمقرر لها السادسة مساء غدا، بالجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وشهد تدريب الزمالك الذى أقيم على ملعب المباراة، منح البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى بعض التعليمات الفنية والتكتيكية للاعبين، والتى من المنتظر أن يتم تطبيقها فى مباراة الغد.

كما حرص الجهاز الفنى للزمالك على السماح لوسائل الإعلام بحضور 15 دقيقة فقط من التدريب، ثم تم غلقه حتى يتمكن الفريق من تطبيق خطة مواجهة الترجى فى سرية تامة.

ويحتل نادى الزمالك المركز الثالث في المجموعة بعد التعادل السلبى في أول مباراتين مع مولودية الجزائر في القاهرة وتونجيث في السنغال، بنفس الرصيد خلف مولودية الجزائر صاحب الوصافة، بينما يحتل الترجى المركز الأول من فوز وتعادل برصيد 4 نقاط، ويقع تونجيث السنغالى في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة، فى دوري أبطال أفريقيا.

طارق حامد
طارق حامد

 

أحمد فتوح
أحمد فتوح

 

محمود علاء
محمود علاء

 

حمزة المثلوثى
حمزة المثلوثى

 

مروان حمدى
مروان حمدى

 

محمد عبد السلام
محمد عبد السلام

 

محمود علاء لحظة استلام الكرة
محمود علاء لحظة استلام الكرة

 

محمود حمدى الونش
محمود حمدى الونش

 

محمد أشرف روقا
محمد أشرف روقا

 

عبد الحليم على مدير الكرة
عبد الحليم على مدير الكرة

 

محمد عبد الغنى
محمد عبد الغنى

 

احمد سيد زيزو
احمد سيد زيزو

 

أشرف بن شرقى
أشرف بن شرقى

 

باتشيكو
باتشيكو

 

عبد الله جمعة
عبد الله جمعة

 

جزء من مران الزمالك فى رادس
جزء من مران الزمالك فى رادس

 

أشرف قاسم وأحمد زاهر
أشرف قاسم وأحمد زاهر

 

زيزو يداعب الكرة
زيزو يداعب الكرة

 

فرجانى ساسى
فرجانى ساسى

 

اجتماع لاعبى الزمالك
اجتماع لاعبى الزمالك

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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