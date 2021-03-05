شكرا لقرائتكم خبر عن 20 صورة من تدريب الزمالك الأخير قبل مواجهة الترجى على ستاد رادس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أختتم فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، تدريباته الجماعية الأخيرة على ملعب رادس فى تونس، والذي يحتضن مباراة الفريق أمام مضيفه الترجي التونسي والمقرر لها السادسة مساء غدا، بالجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وشهد تدريب الزمالك الذى أقيم على ملعب المباراة، منح البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى بعض التعليمات الفنية والتكتيكية للاعبين، والتى من المنتظر أن يتم تطبيقها فى مباراة الغد.

كما حرص الجهاز الفنى للزمالك على السماح لوسائل الإعلام بحضور 15 دقيقة فقط من التدريب، ثم تم غلقه حتى يتمكن الفريق من تطبيق خطة مواجهة الترجى فى سرية تامة.

ويحتل نادى الزمالك المركز الثالث في المجموعة بعد التعادل السلبى في أول مباراتين مع مولودية الجزائر في القاهرة وتونجيث في السنغال، بنفس الرصيد خلف مولودية الجزائر صاحب الوصافة، بينما يحتل الترجى المركز الأول من فوز وتعادل برصيد 4 نقاط، ويقع تونجيث السنغالى في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة، فى دوري أبطال أفريقيا.



طارق حامد



أحمد فتوح



محمود علاء



حمزة المثلوثى



مروان حمدى



محمد عبد السلام



محمود علاء لحظة استلام الكرة



محمود حمدى الونش



محمد أشرف روقا



عبد الحليم على مدير الكرة



محمد عبد الغنى



احمد سيد زيزو



أشرف بن شرقى



باتشيكو



عبد الله جمعة



جزء من مران الزمالك فى رادس



أشرف قاسم وأحمد زاهر



زيزو يداعب الكرة



فرجانى ساسى