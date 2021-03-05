شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب فيتا: سعيد بمواجهة الأهلي "كبير " أفريقيا.. ونلعب للفوز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضح فلوران ابينجي المدير الفني لفريق فيتا كلوب الكونغولي أنه سعيد بوجوده في القاهرة ومواجهة فريق كبير للغاية بحجم الأهلي، مشيرا إلى أن مواجهة اكبر فريق في افريقيا يجعلنا في غاية السعادة.

قال فلوران خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة الأهلي غدا السبت ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، كانت فرصة سعيدة لمقابلة صديقي بيتسو موسيماني والقدوم للقاهرة،وستكون مباراة صعبة للغاية والاهلي خسر في المباراة الأخيرة وهو ما يجعلهم لديهم رغبة قوية للفوز ولكن هدفنا تحقيق الفوز أيضا.

أضاف المدير الفني لفيتا كلوب : "جئنا مبكرا للتعود على الأجواء في مصر ، مضيفا أن الأهلي ليس لاعب واحد ولكن فريق كامل من أول حارس المرمى واقولها كلمة الأهلي أكبر فريق في افريقيا وليس لاعب واحد.

تابع فلوران على أن موسيماني المدير الفني للأهلي مدرب رائع وأخ لي ، والأهلي يملك فريق كبير، مؤكدا أنه سيحاول عدم الندم على اختياراته وأمام سيمبا لم نلعب جيدا وسنحاول الخروج مرفوعين الرأس أيا كانت النتيجة ، و أحيي فريق سيمبا على أدائهم في البطولة ولم نلعب جيدا أمامهم واستغلالهم خطأ من ركلة جزاء فى الفوز علينا.