شكرا لقرائتكم خبر عن رضا عبد العال يخضع لعملية قلب مفتوح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع رضا عبد العال نجم الزمالك والأهلي ومنتخب مصر السابق لعملية قلب مفتوح ، بعد إجراءه لعملية قسطرة في القلب خلال الأيام الماضية ، حيث يتواجد عبدالعال بإحدي المستشفيات الخاصة حالياً.

نشر رضا عبد العال، نجم الزمالك والأهلي والكرة المصرية السابق، صورة له عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، يظهر فيها على سرير طبى داخل مستشفى، ويبدو أنه خضع لعملية، لكن دون أن يوضح تفاصيل الإجراء الطبى الذى خضع له.

وعلق رضا عبد العال، على صورته داخل المستشفى: "اللهم إني أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفيني وتمدني بالصحة والعافية"، وطالب متابعيه بالدعاء له.

ويشار إلى أن رضا عبد العال، كان قد أكد فى أخر تصريحاته، أن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي تسبب في هزيمة الفريق ويتحمل المسئولية نتيجة إشراكه ثلاثة لاعبين في وسط الملعب أمام سيمبا التنزانى فى دورى المجموعات من بطولة دورى أبطال أفريقيا.

وأضاف رضا عبد العال، خلال تصريحات تليفزيونية: "إشراك ثلاثي في وسط الملعب أمر غير مفهوم بالمرة، نظراً لتواضع مستوى فريق سيمبا، كما أن موسيماني أشرك عمرو السولية في الشوط الثاني فأصبح يعتمد على رباعي في وسط الملعب ولا توجد فرص حقيقية للأهلي على مرمى سيمبا إلا كرة وحيدة عن طريق محمد شريف فور اشتراكه على حساب أكرم توفيق".