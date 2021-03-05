شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 5 / 3 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 5 / 3 / 2021 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، موسيماني يعلن قائمة الأهلي أمام فيتا كلوب.. واستمرار غياب معلول موسيماني يعلن قائمة الأهلي أمام فيتا كلوب.. واستمرار غياب معلول إنبى يتعادل مع طلائع الجيش 1–1 ويقتحم المربع الذهبي للدوري.. فيديو موسيماني: لن نخسر الأهلى بسبب كهربا ونحتاج الفوز على فيتا كلوب تدريب الزمالك الأخير فى رادس.. جلسة باتشيكو والتركيز على الجانب الفنى أروابارينا يُعلن قائمة بيراميدز لمواجهة أسوان .. عبد الله السعيد يستمر فى الغياب الاتحاد السكندرى يهزم الإنتاج الحربي بهدفي روماريو وسيسيه ويقفز للمركز الثامن الإسماعيلي يتعادل مع وادي دجلة سلبياً ويتقدم للمركز الـ 16 بالدوري إصابة متحدث الأهلى وأسرته بفيروس كورونا رئيس الزمالك يشكر السفير المصري فى تونس ويؤكد : لم يترك البعثة