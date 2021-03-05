شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب فيتا كلوب: لا أعلم كل لاعبي الأهلي وهدفنا تحقيق نتيجة إيجابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عثمان واتارا لاعب فيتا كلوب الكونغولي انه كان متواجد في مصر موسم 2015 | 2016 ولعب في صفوف سموحة من قبل ، وكشف واتارا خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة الأهلي المقرر إقامتها غدا السبت ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا أنه لا يعلم كل اللاعبين فى الأهلي ولكن هدفنا تحقيق نتيجة طيبة.

وعلى الجانب الاخر أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضم 19 لاعبًا إلى قائمة الفريق التي من المقرر أن تواجه فيتا كلوب الكونغولي غدًا في ثالث جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وضمت قائمة الفريق كلا من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، ومحمد هاني وياسر إبراهيم وبدر بانون وأيمن أشرف ومحمود وحيد وحمدي فتحي وعمرو السولية وأحمد رمضان بيكهام وأليو ديانج وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ومحمد مجدي أفشة ومروان محسن ومحمد شريف ووالتر بواليا ويدخل الفريق معسكرًا مغلقًا استعدادًا للمباراة التي تقام في التاسعة مساء غد السبت.

ويلتقي الأهلي مع فيتا كلوب الكونغولي في التاسعة مساء غدٍ السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى بدوري أبطال إفريقيا.