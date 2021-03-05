شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يتعادل مع طلائع الجيش 1–1 ويقتحم المربع الذهبي للدوري.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحم إنبي المربع الذهبى باحتلاله المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري بعدما تعادل مع منافسه طلائع الجيش بهدف لمثله في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء ،اليوم، الجمعة على ستاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة 15 من عمر مسابقة الدوري.

افتتح التسجيل لفريق إنبي إبراهيم يحيى في الدقيقة 24 بعدما استغل تمريرة زميله رامى صبري وبعدها نجح عمرو جمال في تسجيل هدف التعادل لطلائع الجيش في الدقيقة 56 من مجهود فردى رواغ فيه دفاع الفريق البترولى وسدد الكرة على يمين محمود جاد.

بهذه النتيجة ارتقى إنبي إلى المربع الذهبي باحتلاله المركز الربع برصيد 23 حصدها الفريق البترولي من 14 مباراة حيث فازوا في 6 مباريات وتعادلوا في 5 لقاءات وتلقوا الهزيمة في ثلاث لقاءات أخيرة، وسجل لاعبو إنبي 18 هدفاً واستقبلت شباكهم 15 هدفاً أخر.

بينما نقطة التعادل لم تفيد فريق طلائع الجيش الذى ظل في المركز الـ 15 بجدول مسابقة الدوري برصيد 13 نقطة، حيث فاز الطلائع في 3 مباريات وتعادل في 4 لقاءات وتلقى الهزيمة في 8 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو الطلائع 16 هدفاً واستقبلت شباكهم 20 هدفاً أخر.

استحوذ طلائع الجيش على مجريات الشوط الأول ولكن دون فاعلية حقيقية على مرمى الفريق البترولى باستثناء كرة عمرو جمال التي سددها بقوة في الدقيقة 11 ولكن محمود جاد تصدى لها ببراعة في الوقت الذى اكتفى فيه لاعبو إنبي بالاعتماد على الهجمة المرتدة لمباغتة فريق الطلائع.

في الشوط الثانى تبادل فريقا إنبي وطلائع الجيش الهجمات وكان الأخير أكثر خطورة معتمدا على انطلاقات مهاجمه عمرو جمال في الخط الأمامى الذى سجل هدف التعادل في الدقيقة 56 وبعدها حاول الفريقان انتزاع هدف التقدم ولكن دون جدوى حتى انتهى اللقاء بالتعادل السلبي.

وضم تشكيل طلائع الجيش كلا من:حراسة المرمى: محمد بسام،خط الدفاع: أحمد علاء- علي الفيل- محمد ناصف- أحمد هاني،خط الوسط:عمرو السيسي- مهند لاشين- إسلام محارب - ناصر منسي- أحمد سمير،خط الهجوم: عمرو جمال،

بينما دخل إنبي المباراة بتشكيل مكون من: محمود جاد - علي فوزي - صلاح ريكو - عبد الرحمن عامر - رامي صبري - محمود غالي - ابراهيم جلال - دينو بيتر - كريم فؤاد - مصطفى عادل.