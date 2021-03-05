شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى: فزت بكل الجوائز التي صليت من أجلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى عن سعادته وامتنانه لعطايا الخالق بعد النجاحات التي حققها مع المارد الأحمر وعلى رأسها التتويج بالميدالة البرونزية لكأس العالم للأندية والحصول على المركز الثالث.

وكتب موسيماني ردا على أحد متابعيه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "يجب أن نكون ممتنين لما يقدمه الله وتخيل أن تنعم بكل الجوائز التي صليت للفوز بها في كرة القدم، فزت بكل الجوائز في بلدي والبلد الحالي الذي أنا فيه، والفوز بجميع الكؤوس القارية وثالث أفضل فريق في العالم".



تغريدة موسيمانى

وضمت قائمة الفريق كلا من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، ومحمد هاني وياسر إبراهيم وبدر بانون وأيمن أشرف ومحمود وحيد وحمدي فتحي وعمرو السولية وأحمد رمضان بيكهام وأليو ديانج وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ومحمد مجدي أفشة ومروان محسن ومحمد شريف ووالتر بواليا ويدخل الفريق معسكرًا مغلقًا استعدادًا للمباراة التي تقام في التاسعة مساء غد السبت.

وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني مسحة طبية أمس وفقاً للبروتوكول الطبي المتبع قبل المباريات الرسمية في دوري أبطال إفريقيا، وجاءت النتيجة سلبية وفقا لما أعلنه رئيس الجهاز الطبي.

ويلتقي الأهلي مع فيتا كلوب الكونغولي في التاسعة مساء غدٍ السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى بدوري أبطال إفريقيا.