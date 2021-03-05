بالفيديو: "حجازي" يؤمن فوز اتحاد جدة برباعية أمام الوحدة في الدوري السعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

شارك المحترف المصري في صفوف اتحاد جدة، في فوز فريقه برباعية مقابل هدفين على حساب نظيره الوحدة، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم (الجمعة) ضمن منافسات الجولة 24 من بطولة الدوري السعودي.

وبينما كانت الدقيقة 92 والنتيجة 3 - 2 لصالح الاتحاد كاد الوحدة يُسجل هدف التعادل ولكن أخرج حجازي الكرة من على خط المرمى ليُسجل زميله بالفريق رومارينهو الهدف الرابع.

وبهذا الفوز رفع الاتحاد رصيده إلى النقطة 38 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 38 نقطة بفارق 3 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الرابع والمتبقي له مباراة الجولة 22 و4 نقاط عن الهلال صاحب المركز الثاني، بينما توقف رصيد الوحدة عند النقطة 27 في المركز 12.

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