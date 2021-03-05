موسيماني: سنقاتل للفوز أمام فيتا كلوب.. وقادرون على التعامل مع الغيابات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان حسن:

قال المدير الفني الجنوب أفريقي لفريق الأهلي، بيتسو موسيماني، إن مباراتهم المقبلة أمام نظيرهم الكونغولي فيتا كلوب مهمة؛ إذ يحتاجون الفوز لقطع خطوة مهمة في مشوار التأهل لدور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف موسيماني، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة الذي عُقد اليوم الجمعة:"المباراة ستكون صعبة للغاية خاصة أنها أمام منافس قوي ولكن لدينا رغبة قوية في تحقيق الفوز؛ خاصة وأن المباراة تقام على ملعبنا، فضلًا عن رغبتنا في تعويض الخسارة أمام سيمبا التنزاني في الجولة الثانية".

وأشار المدير الفني للأهلي، إلى أن مايزيد من صعوبة اللقاء هي قدوم فيتا كلوب من فوز عكس فريقه، قائلاً:"سنقاتل من أجل تحقيق الفوز غدًا، لأن الأهلي في حاجة شديدة إلى تحقيق الفوز وهو قادر على تعويض الغيابات التي يعاني منها بسبب الإصابات؛ فخضنا مباراة المريخ السوداني في افتتاحية مشوار دور المجموعات ونحن نعاني من غيابات ولكننا نجحنا في تحقيق هدفنا بالفوز".

وتابع المدرب الجنوب أفريقي:"قادرون على التعامل مع أزمة الغيابات، فقد خضنا مباريات في وقت سابق دون 11 لاعبًا منهم 7 لاعبين بسبب كورونا وأربعة إصابات عضلية، فضغط المباريات يخلق إصابات في ظل توالي المباريات، ولكن الأهلي قادر تمامًا على التعامل مع هذه الأمور".

وأشار موسيماني إلى أهمية جميع لاعبي الأهلي بالنسبة للفريق، مؤكدًا ثقته الشديدة في قدراتهم لتحقيق الانتصارات، وهو يسعى دائمًا لتجهيز جميع اللاعبين لمواجهة الإصابات والغيابات والظروف المختلفة.

ويلتقي الأهلي نظيره فيتا كلوب في التاسعة من مساء يوم غد السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.