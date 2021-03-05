أيمن أشرف: موسيماني يجعل الأهلي يدافع بشكل أفضل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

أكد أيمن أشرف مدافع الأهلي أن فريقه يؤدي بصورة جيدة للغاية دفاعية بفضل مجهود مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني وطريقة لعبه.

ويستضيف الأهلي فريق فيتا كلوب في تمام التاسعة مساء السبت على استاد القاهرة الدولي في مواجهة الجولة الثالثة في مجموعات دوري أبطال إفريقيا بحثاً عن ثلاث نقاط ثمينة.

وفي المؤتمر الصحفي قبل المباراة قال أيمن :"دفاع الأهلي يعمل بشكل جيد للغاية مؤخراً، وذلك بفضل مجهود موسيماني والجهاز الفني، دائماً ما يؤكد لنا أن الدفاع يبدأ من الخط الهجومي".

وأضاف مدافع الأهلي :"نتحدث دائماً بيننا كلاعبين عن حجم المسئولية في بطولة دوري أبطال إفريقيا، لا ننظر للمباريات التي انتهت بالفعل مثل لقاء سيمبا الماضي، وإنما ننظر للمستقبل فقط".

واعتبر أيمن أشرف مواجهة فيتول كلوب صعبة على فريقه خاصة لأنها تأتي بعد الهزيمة المباغتة في تنزانيا الجولة الماضية أمام فريق سيمبا بهدف نظيف، ما يجعل الأهلي مطالباً بتحقيق الفوز فقط في مبارياته المقبلة.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة الأولى بفارق الأهداف عن فيتا كلوب، ولكل منهما 3 نقاط، بينما يتصدر سيمبا التنزاني برصيد 6 نقاط.

وأتم أشرف :"نسعى للفوز في كل المباريات من أجل إسعادة الجماهير، حتى عندما يكون الأداء ليس جيداً، نقاتل من أجل تحقيق الفوز، وهو ما حدث في مباراة طلائع الجيش الأخيرة".