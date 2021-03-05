إنبي يقتحم المربع الذهبي بالدوري بالتعادل أمام طلائع الجيش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

دخل فريق إنبي المربع الذهبي من مسابقة دوري We المصري على الرغم من تعادله بهدف مقابل هدف أمام فريق طلائع الجيش في لقاء جاء ضمن الأسبوع الـ15 من عمر البطولة المحلية.

إبراهيم يحيى مدافع إنبي أحرز هدف الفريق البترولي الأول في الدقيقة 24 من زمن أحداث الشوط الأول، في المقابل استطاع عمرو جمال أن يسجل هدف التعديل لصالح فريقه طلائع الجيش في الدقيقة 51.

وأصبح ترتيب إنبي في المركز الرابع برصيد 23 نقطة متفوقًا على المصري البورسعيدي وبيراميدز بفارق نقطة.

في المقابل، يظل طلائع الجيش في المراكز المهددة حيث أصبح رصيده 13 نقطة في المركز الخامس عشر.

ومن المقرر أن يلعب إنبي ضد المصري في الجولة المقبلة، بينما سيواجه طلائع الجيش نظيره الإسماعيلي.

تشكيل طلائع الجيش: محمد بسام - أحمد علاء - علي الفيل - محمد ناصف - أحمد هاني - عمرو السيسي - مهند لاشين - إسلام محارب - ناصر منسي - أحمد سمير - عمرو جمال.

تشكيل إنبي: محمود جاد - علي فوزي - صلاح ريكو - عبد الرحمن عامر - رامي صبري - محمود غالي - ابراهيم جلال - دينو بيتر - كريم فؤاد - مصطفى عادل.