إبراهيم حسن: طرد لاعب الإنتاح الحربي مُستحق



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد إبراهيم حسن مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري، أن فريقه يواجه سوء توفيق خلال المباريات في الفترة الماضية، مؤكدًا ان في بعض المباريات يقدم الفريق كل ما لديه ولا يفوز.

وفاز فريق الاتحاد على نظيره الإنتاج الحربي، مساء اليوم الجمعة، بنتيجة هدفين دون رد، في إطار منافسات الجولة الـ 15 بدوري we المصري.

وقال حسن في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس:" في مباريات نعمل ونجتهد ويحصل عدم توفيق غير عادي، نحتاج الفترة القادم التوفيق ".

وأضاف:" كان لنا الكثير من الكرات الخطيرة في مباراة الإنتاج الحربي،و "اللعيبة مش بتدلع" وبيجتهدوا، والفترة المقبلة ستتحسن الأمور على مستوى النتائج".

وتابع:" اللاعبين لم يقصروا حتى في مباراة اسوان التي خسرناها بثلاثية ونفس الأمر في مباراة إنبي أيضا".

وأوضح، أن الطرد الذي تعرض له لاعب الإنتاج الحربي مُستحق، مشيرًا إلى أن فريقه تعرض لهذا الموقف كثيرا في الدوري.

وأتم تصريحاته" لست قلقًا من مركزنا في جدول الدوري وهناك فرق لعبت أكثر من الاتحاد وما زال أمامنا بعض المباريات".