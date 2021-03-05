روقا: أتينا من مصر بهدف واحد.. وإهدار الأهداف خطأ نحاول تصحيحه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح محمد أشرف "روقا" لاعب الزمالك بأن فريقه توجه إلى تونس لمواجهة الترجي وتفكير في الفوز فقط، قائلًا أن إهدار الأهداف أمر سلبي يعمل الفريق على تصحيحه مع الجهاز الفني بقيادة جايمي باتشيكو.

وقال روقا في المؤتمر الصحفي الذي عقده الفريق قبل مواجهة الترجي التونسي غدًا السبت: "نتمنى التوفيق لنا، وأتينا من مصر بهدف واحد وهو تحقيق الفوز في مباراة الغد من أجل تعويض نتيجة أول مباراتين وتعادل الفريق فيهما."

وتابع: "في أوقات كثير نصل إلى المرمى لكننا لا نتمكن من تسجيل الأهداف، هذا الشيء نحاول العمل عليه لأنه من الممكن أن يكون هناك سوء توفيق لكن أهم شيء أي نواصل العمل."

وأضاف: "الفريق يدرس الأخطاء التي يقع فيها مع المدير الفني باتشيكو، وإن شاء الله في مباراة الغد سنتمكن من تحقيق الفوز."

ويمتلك الزمالك نقطتين بعد جولتين، وإذا تمكن من تحقيق الفوز فإنه يضمن التفوق على الترجي الذي يمتلك 4 نقاط قبل أن يعود الفريقان لمواجهة أخرى في مصر بالجولة الرابعة.