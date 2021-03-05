شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يسعى للفوز على الترجي لإنهاء لعنة مستمرة من 19 عامًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يشارك الزمالك للمرة الحادية عشرة في تاريخه بمرحلة المجموعات لرابطة دوري أبطال أفريقيا خلال النسخة الحالية.

ويعتبر الزمالك هو أول فريق مصري شارك في مجموعات دوري الأبطال في عام 1997 مع تطبيق الاتحاد الأفريقي هذا النظام في العام ذاته.

ويلعب الزمالك في النسخة الجارية بمجموعة تضم معه كلا من الترجي التونسي ومولودية الجزائر وتونجيت السنغالي.

ويخوض الزمالك مباراته بالجولة الثالثة من مرحلة المجموعات غداً السبت أمام الترجي التونسي بملعب رادس، أملاً في تحقيق الانتصار الأول بعد التعادل سلبياً أمام كل من المولودية بالقاهرة وتونجيت بالسنغال خلال أول جولتين.

الزمالك لم يتمكن من تذوق طعم الانتصار في الجولة الثالثة لمرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا منذ نسخة 2002، وهو ما يسعى لتحقيقه في مباراة الغد أمام بطل تونس بعد 19 عاماً من غياب الفوز، حيث خسر بعدها في 4 مباريات وتعادل في 4 أيضاً بتاريخ مبارياته في تلك الجولة.

ونستعرض في السطور التالية نتائج الزمالك خلال الجولة الثالثة من مجموعات دوري الأبطال في مشاركاته العشر السابقة.

1997: فاز على جولد فيلدز الغاني 3/1

2002: فاز على كوستا دي سول الموزمبيقي 2/0

2005: تعادل أمام الترجي التونسي 1/1

2008: تعادل أمام أسيك الإيفواري 0/0

2012: خسر أمام مازيمبي الكونغولي 2/0

2013: خسر أمام أورلاندو الجنوب أفريقي 4/1

2014: خسر أمام مازيمبي الكونغولي 1/0

2016: خسر أمام صن داونز الجنوب أفريقي 2/1

2017: تعادل أمام اتحاد العاصمة الجزائري 1/1

2020: تعادل أمام زيسكو الزامبي 1/1