شكرا لقرائتكم خبر عن مُلاك إنتر ميلان يدرسون عروض بريطانية وسعودية لبيع أسهم النادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف موقع «فوتبول إيطاليا»، أن المجموعة المالكة لنادى إنتر ميلان الإيطالي تدرس عدة عروض من مستثمرين بريطانيين وسعوديين من أجل بيع جميع أسهمهم أو جزء منها بنهاية الشهر الحالي.

ووفقا للموقع الإيطالي، فإن شركة سونينج، المالكة لنادي إنتر تبحث عن مستثمرين جدد، وقد توافق على بيع أسهم النادي كاملة بمبلغ يقل عن مليار يورو، وكانت شركة سونينج تتمسك بالحصول على مليار يورو، بعدما تلقت عرضا بقيمة 750 مليون يورو من صندوق «BC Partners».

وأشار الموقع الإيطالي إلى أن «BC Partners» لا يزال المفضل في الصفقة حتى الآن، رغم استعداد صندوق الاستثمارات العامة السعودي لشراء 30% من أسهم النادي.

وأوضح أنه في حالة حسم الصفقة لصالح «BC Partners»، فإن الأخير ينوي تقليل نفقات النادي مع العمل على زيادة الإيرادات، وسيعمل الصندوق على بيع كبار النجوم وخفض الرواتب، الأمر الذي قد يشكل أزمة حقيقية لمستقبل النادي، وأشار إلى أنه لا يوجد أي اهتمام من جانب الشركات الإيطالية بشراء أسهم في نادي إنتر ميلان.