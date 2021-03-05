شكرا لقرائتكم خبر عن بوكيتينو يعلن غياب نيمار عن مباراة بريست.. ويلمح لإمكانية تواجده أمام برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ألمح ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لباريس سان جيرمان، إلى أن هناك احتمالات بشأن جاهزية نيمار جونيور لمواجهة برشلونة في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال بوكيتينو في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: «نيمار لن يكون في قائمة الفريق لمواجهة بريست، غدا السبت في بطولة الكأس، لكننا سعداء بتطور حالته، سنرى خلال الأيام المقبلة إذا كان يمكنه أن يكون في القائمة لمواجهة برشلونة».

ويغيب نيمار عن الملاعب منذ تعرضه لإصابة عضلية في مباراة كان بكأس فرنسا، يوم 10 فبراير، وتخلف نيمار عن مباراة الذهاب التي انتهت بفوز الفريق الفرنسى بنتيجة 4-1 في كامب نو يوم 16 فبراير، ويلتقي الفريقان في مباراة الإياب، الأربعاء المقبل، على ملعب حديقة الأمراء.