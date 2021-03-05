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بوكيتينو يعلن غياب نيمار عن مباراة بريست.. ويلمح لإمكانية تواجده أمام برشلونة

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وائل عباس 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ألمح ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لباريس سان جيرمان، إلى أن هناك احتمالات بشأن جاهزية نيمار جونيور لمواجهة برشلونة في إياب ثمن نهائي .

وقال بوكيتينو في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: «نيمار لن يكون في قائمة الفريق لمواجهة بريست، غدا السبت في بطولة الكأس، لكننا سعداء بتطور حالته، سنرى خلال الأيام المقبلة إذا كان يمكنه أن يكون في القائمة لمواجهة برشلونة».

ويغيب نيمار عن الملاعب منذ تعرضه لإصابة عضلية في مباراة كان بكأس فرنسا، يوم 10 فبراير، وتخلف نيمار عن مباراة الذهاب التي انتهت بفوز الفريق الفرنسى بنتيجة 4-1 في كامب نو يوم 16 فبراير، ويلتقي الفريقان في مباراة الإياب، الأربعاء المقبل، على ملعب حديقة الأمراء.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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