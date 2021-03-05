شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل إيجابي بين طلائع الجيش أمام إنبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعادل الفريق الكروى الأول بنادي طلائع الجيش مع إنبي بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على أرض ملعب جهاز الرياضة العسكري ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لبطولة الدورى الممتاز المصري لكرة القدم.

تقدم إنبي عن طريق إبراهيم يحيى في الدقيقة 24 وتعادل لطلائع الجيش عمرو جمال في الدقيقة 51 من عمر المباراة.

جاءت المباراة حماسية واتسمت بالندية بين لاعبي الفريقين بغية اقتناص النقاط الثلاث وتحسين ترتيبهما في جدول مسابقة الدورى الممتاز الموسم الجاري.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد طلائع الجيش إلى 13 نقطة احتل بهم المركز الخامس عشر بجدول مسابقة الدوري بينما ارتفع رصيد إنبي إلى 23 نقطة احتل بهم المركز الرابع.