شكرا لقرائتكم خبر عن أجانب الزمالك كلمة السر في مواجهات الترجي «بن شرقي ساهم في ‏‏4 أهداف» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يتجدد اللقاء بين اثنين من كبيري القوم في القارة الأفريقية، ومباراة تجمع الزمالك المصري مع الترجي التونسي بملعب حمادي العقربي برادس، مع تمام السادسة من مساء غدٍ السبت بتوقيت القاهرة، بمنافسات الجولة الثالثة من عمر مرحلة المجموعات لرابطة دوري أبطال أفريقيا 2020-2021.

9 مباريات جمعت الزمالك بالترجي التونسي على المستوى الأفريقي قبل لقاء الغد، وكان التفوق لفرسان ميت عقبة بـ 4 انتصارات مقابل 2 للترجي و3 تعادلات.

ويسطع نجم أجانب الزمالك خلال مواجهات الترجي إذ نجحوا في تسجيل 5 أهداف من أصل 12 هدفاً للفارس الأبيض على المستوى الأفريقي في شباك فريق باب سويقة.

المغربي أشرف بن شرقي واحد من أبرز من تألقوا من اللاعبين الأجانب مع الزمالك خلال مواجهات الترجي فسجل هدفين في لقاء سوبر أفريقيا 2020 بالدوحة قاد بهما فريقه للتتويج، قبل أن يعود ليسجل هدفاً في ثلاثية الزمالك بشباك بطل تونس في القاهرة بذهاب ربع نهائي دوري الأبطال في النسخة الماضية ويساهم في آخر من خلال احتساب ركلة جزاء له بمهارة وذكاء منه.

كما تألق المغربي محمد أوناجم مسجلاً هدف عودة الزمالك أمام الترجي في القاهرة بذهاب ربع نهائي النسخة الماضية من دوري الأبطال بقذيفة مدوية سكنت شباك الحارس بن شريفية.

الغاني جونيور مهاجم الزمالك السابق كان له الفضل في تدوين الزمالك أول انتصار أفريقي له على حساب الترجي في تونس، وذلك بملعب المنزة في عام 2005 ولقاء الجولة الرابعة لمرحلة المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

ويضم الزمالك حالياً بين صفوفه عدد من النجوم الأجانب على رأسهم ‏التونسيين حمزة المثلوثي وفرجاني ساسي والثنائي المغربي حميد أحداد وأشرف بن شرقي فضلاً عن التونسي سيف الدين الجزيري الغير مُقيد أفريقياً.