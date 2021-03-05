شكرا لقرائتكم خبر عن صبحي وفتحي على رأس قائمة بيراميدز أمام أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة أسوان في الدوري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا في السابعة من مساء السبت على أسوان باستاد بتروسبورت في إطار مباريات الجولة الـ١٥ من الدوري الممتاز.

وجاءت اختيارات المدير الفني على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي- أحمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور- على جبر- طارق طه- محمد حمدي- أحمد فتحي- أحمد سامي.

خط الوسط: عمر جابر- إيريك تراوري- إسلام عيسى- محمود حمادة- رمضان صبحي- نبيل دونجا- محمد فاروق- إبراهيم حسن- إبراهيم عادل.

خط الهجوم: محمد الجباس- دييجو رولان- محمود وادي.