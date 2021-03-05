شكرا لقرائتكم خبر عن فيتا كلوب.. الفريق الذي فتح الباب أمام موسيماني لدخول التاريخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - مواجهة صعبة تجمع الأهلي مع فيتا كلوب الكونغولي، مساء غدٍ السبت، بملعب القاهرة الدولي، بمنافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات لرابطة دوري أبطال أفريقيا في نسختها الجارية 2020-2021.

وخلال رحلة موسيماني المدير الفني الحالي للنادي لأهلي مع صن داونز، التقى بفيتا كلوب في 4 مباريات، بواقع مواجهتين في ثُمن نهائي دوري الأبطال 2016، ومواجهتين في مرحلة المجموعات للمسابقة ذاتها في نسخة 2017.

موسيماني قاد صن داونز لحصد 4 نقاط خلال مواجهتي مرحلة المجموعات أمام فيتا كلوب في 2017، ولكنه ودع مع فريقه الجنوب أفريقي في نسخة 2016 دور الـ16 على يد بطل الكونغو قبل أن تحدث المفاجأة بعد أيام من وداع صن داونز للمسابقة.

وارتكب مسؤولو فيتا كلوب خطأً فادحاً بإشراك لاعب غير مُقيد بقائمة الفريق، وتسبب هذا الأمر في اتخاذ الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» قرارًا بإقصاء فيتا كلوب، وإعادة صن داونز من جديد للمشاركة في مرحلة المجموعات بدلاً منه، ليمنح «كاف» قُبلة الحياة لموسيماني وفريقه في تلك النسخة التي استطاع خلالها المدير الفني الحالي للأهلي من تكرار سيناريو المنتخب الدنماركي في نسخة 1992 من اليورو والعودة من بعيد لعناق الأميرة السمراء للمرة الأولى في التاريخ، وذلك على حساب الزمالك في الدور النهائي.

فيتا كلوب فتح أبواب المجد الأفريقي لموسيماني بخطأ إداري أعاد صن دوانز لمنافسات دوري الأبطال بعد الإقصاء ويستغل الفريق هذا الأمر بتقديم وجبات كروية مميزة والظفر باللقب القاري الأول عبر تاريخه، فيا تُرى هل يستمر بطل الكونغو مصدرًا لسعادة المدير الفني للأهلي في مباراة الغد؟.