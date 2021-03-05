شكرا لقرائتكم خبر عن في عيد ميلاده.. قفشة صاحب أهم أهداف الأهلي في القرن الـ21 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحتفل محمد مجدي قفشة نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي اليوم الموافق الخامس من مارس بعيد ميلاده الخامس والعشرين.

قفشة كان عريس نهائي القرن الأفريقي، في المباراة التاريخية التي جمعت قطبي مصر الأهلي والزمالك على لقب دوري الأبطال في السابع والعشرين من نوفمبر الماضي.

وسجل قفشة مع الدقيقة 86 واحد من أهم أهداف الأهلي إن لم يكن الأهم على الإطلاق خلال القرن الحالي، في شباك الزمالك، ليستعيد المارد الأحمر عرش القارة الأفريقية بعد 7 سنوات على حساب غريمه التقليدي الزمالك وهو الهدف الذي فتح الطريق أمام برونزية ثانية في تاريخ النادي بكأس العالم للأندية في نسختها الأخيرة بالدوحة.

هدف محمد مجدي قفشة الذي لقبته جماهير الأهلي بهدف «القاضية» نسبة إلى تعليق ووصف التونسي عصام الشوالي عليه لحظة تسجيله سيظل هدفاً تاريخياً عالقاً في أذهان أنصار قلعة التتش على مدار الدهر، حاله حال هدف أبوتريكة في الصفاقسي عام 2006 ومتعب في سيوي سبورت 2014، وغيرها من الأهداف التي لا تُنسى في تاريخ النادي الأحمر.

قفشة الذي حمل راية صناعة اللعب من لاعب آخر كان يحمل القميص ذاته في الأهلي المزين بالرقم 19، عبدالله السعيد نجم بيراميدز الحالي، قد بدأ مسيرته الكروية في صفوف الناشئين بإنبي، قبل أن ينضم لصفوف بيراميدز ومنه إلى الأهلي في صيف 2019 في نقلة كبيرة برحلته الكروية.

59 مباراة خاضها محمد مجدي قفشة بقميص الأهلي سجل خلالها 11 هدفاً وصنع 15 لزملائه، وإجمالاً خلال مسيرته مع جميع الأندية سجل 29 هدفاً وصنع 34 وحصل على 8 بطاقات صفراء خلال 170 مباراة، أما عن مسيرته الدولية فلعب 7 مباريات سجل خلالها هدفاً وحيداً في شباك المنتخب التوجولي بنوفمبر الماضي أيضاً.