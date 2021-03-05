شكرا لقرائتكم خبر عن القادسية يعرقل الشباب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - فرض فريق القادسية التعادل على مضيفه الشباب متصدر الدوري بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب بالرياض، ضمن لقاءات الجولة 22 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهد اللقاء تقدم القادسية أولاً بالنتيجة عن طريق ستانلي أوهاويتشي في الوقت بدل الضائع للشوط الأول (د: 45+1)، وعادل للشباب لاعبه تركي العمار في الوقت القاتل للمباراة (د: 90+1). وبهذه النتيجة يحقق الشباب التعادل السادس له في الدوري ويصل للنقطة 45 محتفظاً بصدارة الدوري، ويحقق القادسية التعادل التاسع ويصل للنقطة 30 ويحتل المركز التاسع.