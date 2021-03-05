أيمن أشرف: نريد صناعة تاريخ لنا أمام فيتا كلوب.. وأرفض التعليق على أزمة كهربا

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القاهرة - سامية سيد - أيمن أشرف: نريد صناعة تاريخ لنا.. واللاعبين الكبار كان لهم دور كبير قبل مباراة فيتا كلوب

أكد أيمن أشرف لاعب الأهلي أن مباراة فيتا كلوب المقرر لها غداً ، مهمة خاصة بعد فوزنا في أول لقاء و خسارتنا في اللقاء الثاني أمام سيمبا التنزاني، واجهنا ظروف صعبة أمام سيمبا ، ولكن نتمنى تحقيق نتيجة إيجابية والفوز غدا على فيتا.

ويلتقي الأهلي مع فيتا كلوب الكونغولي في التاسعة مساء غدٍ السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى بدوري أبطال إفريقيا.

قال أشرف خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة فيتا كلوب الكونغولي والمقرر إقامتها غدا السبت على استاد القاهرة الدولي ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا نحن مدركين حجم المسئولية ونريد صناعة تاريخ لأنفسنا واللاعبين الكبار كان لهم دور في تهيئة الظروف ونقاتل في كل ثانية لتحقيق الفوز.

أشار أيمن أشرف إلى أن خط الدفاع بالأهلي يسير بشكل جيد وكل من يتواجد ينافس بشرف للتواجد في التشكيل الأساسي ، و وموسيماني المدير الفني له دور كبير في تحضير الهجمة لأن اللعب يبدأ من أسفل.

أضاف أيمن أشرف أنه ليس لديه أي تعليق على أزمة محمود كهربا بعد إيقافه من قبل النادي لمدة شهر ، مؤكداً أن هناك نظام داخل الأهلي الجميع يسير عليه.