شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يكشف سبب استبعاده لرباعي الاتحاد: "غير ملتزمين وأعذارهم كثيرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن حسام حسن المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري الفوز الذي حققه فريقه على الإنتاج الحربي، اليوم، الجمعة والوصول للنقطة 21 من الدوري في المركز الثامن موضحا أن الفوز القادم على المحلة إذا تحقق سينقل الفريق لمكانة مميزة بجدول الترتيب.

وتابع العميد في المؤتمر الصحفي بعد اللقاء: "أشكر اللاعبين الملتزمين مع الفريق وخاصة خالد الغندور الذي ظهر بمستوى مميز، وكنا نستطيع أن نزيد حصيلتنا من الأهداف وواجهنا سوء توفيق كبير".

وعن اللاعبين المستبعدون قال المدير الفني للاتحاد السكندري: "أنا كمدرب لا أستفيد شيء من استبعاد اللاعبين، لكن الأربعة المستبعدون حاليا غير ملتزمين من الفريق والفترة التي يغيبون فيها لا يتدربون ويكثرون من الأعذار".

وأوضح: "خالد قمر لديه خشونة على الركبة والمفترض أنه راحة للحصول على حقنة وكل يوم يتعلل بها ويغيب عن المران بحجة تغيير موعدها، ومحمود رزق دائما يتعلل بمرض والدته وباقي اللاعبين كذلك وحينما انتظم والتزم صبري رحيل عاد للمران الجماعي والمشاركة".

ووجه حسام حسن الشكر لحسام عاشور القادم للفريق السكندري من صفوف الأهلي قائلا: "حسام لاعب كبير وتاريخه مشرف لكنى أدفع باللاعب الأكثر جاهزية، وأشكر عاشور لتفهمه الأمر وعدم اعتراضه على الجلوس احتياطيا، هو لاعب مهم ويحترم قرارات المدير الفني".

وعن عمر الميداني وغيابه عن المشاركة قال المدير الفني للاتحاد: "الميداني لديه التهابات على الصدر ويعانى من كحة وأخشى على زملائه في الفريق من الإصابة بالمرض لذلك فضلت اراحته".