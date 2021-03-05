شكرا لقرائتكم خبر عن أروابارينا يُعلن قائمة بيراميدز لمواجهة أسوان .. عبد الله السعيد يستمر فى الغياب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة أسوان في الدوري الممتاز، حيث يحل الفريق السماوى ضيفا في السابعة من مساء غدًا السبت على أسوان باستاد بتروسبورت في إطار مباريات الجولة الخامسة عشر من الدوري المصري الممتاز.

وجاءت اختيارات المدير الفني لبيراميدز على النحو التالي:

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - طارق طه - محمد حمدي - أحمد فتحي - أحمد سامي

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - محمود حمادة - رمضان صبحي - نبيل دونجا - محمد فاروق - إبراهيم حسن - إبراهيم عادل

خط الهجوم: محمد الجباس - دييجو رولان - محمود وادي