شكرا لقرائتكم خبر عن أروابارينا يُعلن قائمة بيراميدز لمواجهة أسوان .. عبد الله السعيد يستمر فى الغياب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة أسوان في الدوري الممتاز، حيث يحل الفريق السماوى ضيفا في السابعة من مساء غدًا السبت على أسوان باستاد بتروسبورت في إطار مباريات الجولة الخامسة عشر من الدوري المصري الممتاز.
وجاءت اختيارات المدير الفني لبيراميدز على النحو التالي:
خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - طارق طه - محمد حمدي - أحمد فتحي - أحمد سامي
خط الهجوم: محمد الجباس - دييجو رولان - محمود وادي
ويحتل فريق أسوان المركز الـ 12 في جدول مسابقة الدوري العام، برصيد 17 نقطة، حصدها أبناء الجنوب من 14 مباراة، حيث فازوا في 4 مباريات وتعادلوا في 5 وخسروا مثلهم، وسجل لاعبو أسوان 10 أهداف واستقبلت شباكهم 14 هدفاً، بينما يحتل بيراميدز المركز الخامس برصيد 22 نقطة، حصدها الفريق السماوي بعد 14 مباراة بالدوري، حيث فازوا في 5 لقاءات وتعادلوا في 7 أخرى وتلقوا الهزيمة في لقاءين، وسجل لاعبو بيراميدز 18 هدفاً واستقبلت شباكهم 14 هدفاً أخر.