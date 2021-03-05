شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يتقدم على طلائع الجيش بهدف في الشوط الأول.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إنهى إنبي الشوط الأول، متقدما على منافسه طلائع الجيش بهدف، سجله إبراهيم يحيى في الدقيقة 24 من عمر المباراة المقامة حاليا بين الفريقين، على ستاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة 15 من عمر مسابقة الدوري.

استحوذ طلائع الجيش على مجريات الشوط الأول ولكن دون فاعلية حقيقية على مرمى الفريق البترولى باستثناء كرة عمرو جمال التي سددها بقوة في الدقيقة 11 ولكن محمود جاد تصدى لها ببراعة في الوقت الذى اكتفى فيه لاعبو إنبي بالاعتماد على الهجمة المرتدة لمباغتة فريق الطلائع.

وضم تشكيل طلائع الجيش كلا من:حراسة المرمى: محمد بسام،خط الدفاع: أحمد علاء- علي الفيل- محمد ناصف- أحمد هاني،خط الوسط:عمرو السيسي- مهند لاشين- إسلام محارب - ناصر منسي- أحمد سمير،خط الهجوم: عمرو جمال،

بينما دخل إنبي المباراة بتشكيل مكون من: محمود جاد - علي فوزي - صلاح ريكو - عبد الرحمن عامر - رامي صبري - محمود غالي - ابراهيم جلال - دينو بيتر - كريم فؤاد - مصطفى عادل.

ويحتل إنبي المركز السادس في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 22 نقطة، حصدها الفريق البترولي من 13 مباراة حيث فازوا في 6 مباريات وتعادلوا في أربعة أخرى وتلقوا الهزيمة في ثلاث لقاءات أخيرة، وسجل لاعبو إنبي 17 هدفاً واستقبلت شباكهم 14 هدفاً أخر، بينما يحتل طلائع الجيش المركز الـ 15 بجدول مسابقة الدوري برصيد 12 نقطة، حيث فاز الطلائع في 3 مباريات وتعادل في مثلهم وتلقى الهزيمة في 8 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو الطلائع 15 هدفاً واستقبلت شباكهم 19 هدفاً أخر.