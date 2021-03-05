شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم حسن: وجود بعض النوايا السيئة حولنا يؤدي أحيانا لعدم التوفيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد إبراهيم حسن مدير الكرة بالاتحاد السكندري بالمستوى الذي ظهر عليه فريقه أمام الإنتاج الحربي والفوز بهدفين دون رد، موضحا أن طرد لاعب الإنتاج سهل الأمور نسبيا على فريقه قائلا: "الاتحاد أكثر فريق تعرض لمثل هذه الظروف".

وقال إبراهيم حسن في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس، عقب اللقاء: "الاتحاد السكندري يقدم كرة قدم جميلة وحتى المباريات التي نخسرها لا نستحق فيها الخسارة ودائما ما نكون الطرف الأفضل، لكن وجود بعض النوايا السيئة حولنا كثيرا ما تؤدي إلى عدم توفيق".

وتابع مدير الكرة بالاتحاد السكندري: "أهدرنا العديد من الفرص، ونسير بشكل جيد، لكن ينقصنا التوفيق نضيع العديد من الأهداف حتى القائم يقف ضدنا، نتمنى أن يكون هذا الفوز دافع للاعبين في المباريات المقبلة".

وأستطرد إبراهيم حسن: "لسه بدري على ظهور ملامح المسابقة ما زلنا في الدور الأول ومباراة واحد تغير من مراكز الفرق، نعمل ما علينا ونؤدي واجبنا تجاه الاتحاد ومجلس إدارته وجماهيره ونأمل أن يكون التوفيق حليفنا في المستقبل".

وحقق فريق الاتحاد السكندري فوزا مثيرا على نظيره الإنتاج الحربي، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم، الجمعة، على ملعب الإسكندرية، ضمن منافسات الأسبوع الخامس عشر من مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم.

جاء الهدف الأول عن طريق ويليامز روماريو مهاجم الاتحاد في الدقيقة 35، برأسية متقنة بعد عرضية نفذها السيد سالم ووصل إليها متأخرا حارس الإنتاج محمد عصام الغندورن قبل أن يتمكن رزاق سيسيه من تسجيل الهدف الثاني بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 75 من زمن اللقاء.

بهذه النتيجة يحتل فريق الاتحاد السكندري المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة بعدما لعب 14 مباراة فاز فى 6 وتعادل فى 3 وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبوه 17 هدفاً وتلقت شباكه 18 هدفاً.