الامارات | النصر يفشل أمام 10 لاعبين لمدة 63 دقيقة في الدوري السعودي

شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يفشل أمام 10 لاعبين لمدة 63 دقيقة في الدوري السعودي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعادل النصر مع مضيفه الاتفاق 1-1، اليوم الجمعة، ضمن منافسات المرحلة 22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (دوري المحترفين السعودي).

وتقدم الاتفاق عن طريق وليد أزارو في الدقيقة الثالثة، قبل أن يسجل عبد الإله العمري هدف التعادل للنصر في الدقيقة 58.

وشهدت المباراة تعرض علي الهزازي لاعب الاتفاق للطرد بعد تلقيه البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 27.

ورفع الاتفاق رصيده إلى 31 نقطة في المركز السابع، فيما رفع النصر رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثامن.

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