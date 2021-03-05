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الامارات | النصر يفشل أمام 10 لاعبين لمدة 63 دقيقة في الدوري السعودي

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وكالات 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يفشل أمام 10 لاعبين لمدة 63 دقيقة في الدوري السعودي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعادل النصر مع مضيفه الاتفاق 1-1، اليوم الجمعة، ضمن منافسات المرحلة 22 من دوري كأس الأمير لكرة القدم (دوري المحترفين السعودي).
وتقدم الاتفاق عن طريق وليد أزارو في الدقيقة الثالثة، قبل أن يسجل عبد الإله العمري هدف التعادل للنصر في الدقيقة 58.
وشهدت المباراة تعرض علي الهزازي لاعب الاتفاق للطرد بعد تلقيه البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 27.
ورفع الاتفاق رصيده إلى 31 نقطة في المركز السابع، فيما رفع النصر رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثامن.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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