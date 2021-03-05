الامارات | مرتضى منصور يتنازل عن 8 قضايا ضد سما المصري

شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يتنازل عن 8 قضايا ضد سما المصري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت صحيفة الدستور المصرية بأن رئيس نادي الزمالك السابق مرتضى منصور تنازل عن ثماني قضايا سب وقذف، ضد الفنانة سما المصري بعد تدخل وسطاء لحل الأزمة.

ونقلت الصحيفة على لسان محامي سما المصري أشرف ناجي: "إن مرتضى ونجليه قدموا التنازل في جميع القضايا ضد موكلته أمام المحكمة الاقتصادية، وستنتهي بالتصالح"، مشيراً إلى أن "هناك ثمانية قضايا أخرى من مرتضى منصور ضد موكلته ما زالت قيد التحقيقات، وسيتم تسويتها لاحقاً".

وأوضح ناجي: "مرتضى منصور تصالح، لأن سما المصري الآن محبوسة وضعيفة وليس من الأخلاق تقديم قضايا أخرى ضدها، حيث كان الهدف من تقديم البلاغات حبسها".

وأضاف أن "أسرة سما المصري سوف تقدم اعتذارا رسميا لمرتضى منصور عمّا بدر من سما من سب وقذف في حقه وحق نجليه".

وكانت سما المصري قد حضرت مباريات لمنتخب مصر من المدرجات في بطولة أمم أفريقيا الأخيرة التي استضافتها مصر، وكانت ترتدي ملابس مثيرة للجدل الأمر الذي دفع مرتضى منصور لطلب منعها من دخول الملعب ومن ثم ردت الفنانة بفيديوهات على رئيس الزمالك السابق وتطورت القضية إلى القضاء.

من هي سما المصري؟

سما المصري، واسمها الحقيقي سامية، هي راقصة مصرية وممثلة ومغنية، عملت في بدايتها كمذيعة بقناة المحور الفضائية بعد تخرجها من الجامعة لكنها تركت هذا المجال وتفرغت للعمل في المجال الفني.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news