شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الإسماعيلي يعلن جاهزية محمد صادق لمواجهة الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الدكتور محمد طه مهنا، طبيب الفريق الكروي الأول للنادي الإسماعيلي إن محمد صادق لاعب وسط الفريق، جاهز لمواجهة الأهلي المقبلة.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة الأهلي الأربعاء المقبل، والمؤجلة من الجولة الثانية عشر لمسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وغاب صادق، عن المشاركة أمام وادي دجلة «الجمعة»، في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وأضاف الطبيب، أن صادق، سيبدأ في الانتظام في التدريبات الجماعية الأحد، لتجهيزه للمشاركة في المواجهة المقبلة.