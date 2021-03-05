مصر تحرز فضية الناشئات في بطولة أفريقيا للدراجات.. ووزير الرياضة يحضر حفل الختام

شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تحرز فضية الناشئات في بطولة أفريقيا للدراجات.. ووزير الرياضة يحضر حفل الختام والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهدت منافسات اليوم الرابع بالبطولة الأفريقية للدراجات رقم 15 للطريق والمقامة بمدينة ٦ أكتوبر خلال الفترة من 2 إلى 6 مارس الجاري منافسات شرسة وقوية.
وفي سباق فردي الناشئات الذي بلغ عدد لفاته ٤ لفات بمجموع مسافة قدرها ٥٤ كيلومتر، احتلت المصرية حبيبة عليوة المركز الثاني بعدما قطعت مسافة السباق في زمن قدره ساعة و٥٥ دقيقة و٥٧ جزء من الثانية لتحرز بذلك فضية السباق، فيما جاءت الجنوب أفريقية شانتي أوليفر في المركز الأول متقدمة بفارق ٤ دقائق و٧ أجزاء من الثانية، واحتلت الجزائرية نسرين حويلي المركز الثالث.
وفي سباق الناشئين الذي بلغ عدد لفاته ٦ لفات بمجموع مسافة قدرها ٨٤ كيلومتر احتل الرواندي إيتيان تويزيري المركز الأول بعدما أنهى السباق في زمن قدره ساعتين و٢٩ دقيقة و٢٥ جزء من الثانية، وجاء المغربي محمد نجيب سنبولي في المركز الثاني، واحتل الرواندي صامويل نيانكورو المركز الثالث، فيما جاء الثنائي المصري عبدالله عفيفي وعبدالرحمن فهيم في المركزين الخامس والسادس على الترتيب.
وتختتم منافسات البطولة في التاسعة صباح غد السبت بإقامة سباقي عمومي الرجال وعمومي آنسات، ومن المقرر أن يحضر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة حفل الختام وذلك بمكان إقامة البطولة بمنطقة الخمائل بمدينة ٦ أكتوبر.
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