شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تحرز فضية الناشئات في بطولة أفريقيا للدراجات.. ووزير الرياضة يحضر حفل الختام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهدت منافسات اليوم الرابع بالبطولة الأفريقية للدراجات رقم 15 للطريق والمقامة بمدينة ٦ أكتوبر خلال الفترة من 2 إلى 6 مارس الجاري منافسات شرسة وقوية.

وفي سباق فردي الناشئات الذي بلغ عدد لفاته ٤ لفات بمجموع مسافة قدرها ٥٤ كيلومتر، احتلت المصرية حبيبة عليوة المركز الثاني بعدما قطعت مسافة السباق في زمن قدره ساعة و٥٥ دقيقة و٥٧ جزء من الثانية لتحرز بذلك فضية السباق، فيما جاءت الجنوب أفريقية شانتي أوليفر في المركز الأول متقدمة بفارق ٤ دقائق و٧ أجزاء من الثانية، واحتلت الجزائرية نسرين حويلي المركز الثالث.

وفي سباق الناشئين الذي بلغ عدد لفاته ٦ لفات بمجموع مسافة قدرها ٨٤ كيلومتر احتل الرواندي إيتيان تويزيري المركز الأول بعدما أنهى السباق في زمن قدره ساعتين و٢٩ دقيقة و٢٥ جزء من الثانية، وجاء المغربي محمد نجيب سنبولي في المركز الثاني، واحتل الرواندي صامويل نيانكورو المركز الثالث، فيما جاء الثنائي المصري عبدالله عفيفي وعبدالرحمن فهيم في المركزين الخامس والسادس على الترتيب.

وتختتم منافسات البطولة في التاسعة صباح غد السبت بإقامة سباقي عمومي الرجال وعمومي آنسات، ومن المقرر أن يحضر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة حفل الختام وذلك بمكان إقامة البطولة بمنطقة الخمائل بمدينة ٦ أكتوبر.