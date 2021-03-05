شكرا لقرائتكم خبر عن كومان: عقدى ممتد لموسم آخر مع برشلونة.. ولا يهمني تشافي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد رونالد كومان، المدير الفني لفريق برشلونة جاهزية فريقه لمواجهة أوساسونا غدا السبت، في إطار منافسات الجولة 26 من الليجا.

وقال كومان خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء، «إنها مباراة مهمة للغاية، لأننا نعلم أنه يوم الأحد مواجهة ريال مدريد أمام أتلتيكو مدريد وسيخسر أحدهما أو كلاهما نقاط، لذا من المهم لنا الفوز غدا، لأننا سنواجه خصما قويا، يمكننا الاستمرار بثلاثي دفاعي، ولا داعي لأن نكون مهووسين بطريقة اللعب، الشيء المهم هو سلوك اللاعبين، ونحن تحسنا كثيرا دون الكرة».

وعن مستقبله، قال، «هذا ليس بيدي، الشيء الوحيد الذي أعرفه أن عقدي ممتد لعام آخر، وفي غضون يومين سيكون هناك رئيس جديد سيتعين عليه أن يقود النادي، تركيزي على المباريات والانتصارات، وبلغنا نهائي الكأس ويمكننا الفوز باللقب، وغير ذلك لا حيلة لي فيه، ترديد أسماء مدربين آخرين أمر طبيعي حين يكون هناك رئيس جديد، وتبدأ الصحافة في وضع أسماء لإثارة الجدل، وذلك لا يزعجني، أنا منخرط في عملي ولا يهمني تشافي أو غيره، الرئيس الجديد هو من سيقرر، وسئمت من الرد على هذه الأسئلة».

وبسؤاله عما إذا كان برشلونة أقوى من منافسيه، قال، «في الوقت الحالي لا أعرف، فهو موسم طويل، تتقدم فيه الفرق أحيانا وتتراجع أخرى. نعمل بشكل جيد ونبذل الكثير من الطاقة، ونلعب بشكل جيد، ويقوم الآخرون بعملهم وعلينا التركيز والاستمرار، صحيح أن النتائج الأخيرة، خاصة الريمونتادا ضد إشبيلية، أعطتنا الكثير من الروح المعنوية، قبل مواجهة باريس بدوري الأبطال، لكن علينا التفكير في مواجهة أوساسونا، ومن يوم الإثنين سنبدأ التفكير بدوري الأبطال».

وحول الجدل التحكيمي أمام إشبيلية، رد، «نفس الشيء حدث معنا أيضا، ففي مباراة الذهاب كانت هناك ركلة جزاء لألبا لم تحتسب، ولعبنا مباراتين على أعلى مستوى لذلك نستحق الانتصار والتأهل، الناس في الشارع يخبرونني بسعادتهم، وعملنا بجد ليصل هذا الشعور للجماهير، أتمنى أن يعودوا للمدرجات مجددا للاستمتاع بليلة كتلك التي كانت ضد إشبيلية».

وعن معجزة الفوز بالثنائية، أجاب، «أولا يجب أن نكون واقعيين، وعلينا أن نستمر في الانتصارات وهو أصعب شيء، هناك فارق بيننا وأتلتيكو، ولا يمكننا أن نفقد المزيد من النقاط، ما يفعله الفريق أمر لا يصدق، ونأمل في النهاية أن نقول إننا قدمنا أداء جيدا وفزنا بالألقاب».