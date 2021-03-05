شكرا لقرائتكم خبر عن هاني أبوريدة يناقش تعديلات قانون كرة القدم باجتماع «IFAB» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حضر المهندس هاني أبوريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» وعضو المجلس الأعلى لـ«فيفا»، اجتماع «IFAB» عن طريق تقنية الفيديو باعتباره عضوا بها ضمن ٤ أعضاء يمثلون الاتحاد الدولي لكرة القدم، بالإضافة لـ ٤ أعضاء آخرين من الدول المؤسسة لكرة القدم وهم إنجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية وأسكتلندا.

ويتولى الـ IFAB تعديل قوانين كرة القدم على مستوى العالم، ويشغل أبوريدة مقعده في IFAB كعضو دولي ممثلا عن قارة أفريقيا.

وشهد الاجتماع مناقشة تعديلات قانون لمسة اليد وقانون التسلل، استمرار قانون التغييرات الخمسة.

وحضر الاجتماع جياني إنفاتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وأرسين فينجر عضو لجنة التطوير في فيفا، وكولينا رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الدولي.

ويتواجد المهندس هاني أبوريدة في موريتانيا، لحضور المباراة النهائية لبطولة الأمم الأفريقية الشباب التي ستقام غد السبت، ويستعد لخوض انتخابات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في الثاني عشر من شهر مارس الجاري، ويسعى ممثل مصر إلى الحفاظ على مقعده في المجلس الأعلى للاتحاد الدولي لكرة القدم ممثلا عن أفريقيا وهو ما يمنحه بالتبعية العضوية في المكتب التنفيذي لكاف.