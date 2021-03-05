شكرا لقرائتكم خبر عن جوارديولا عن مانشستر سيتي أمام يونايتد: جاهزون لتوسيع الفارق في الصدارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتى الإنجليزى، على صعوبة مواجهة مانشستر يونايتد المقرر إقامتها مساء بعد غد الأحد، على ستاد «الاتحاد»، في قمة منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج».

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفى الخاص بالمباراة «أعلم مدى صعوبة مواجهة يونايتد لدي شعور بأنهم يتحسنون كل موسم. لم يخسروا خارج ملعبهم منذ أكثر من عام. إنهم دائما ما يحققون نتائج جيدة هنا في استاد الاتحاد، لكننا نعلم أن الفرصة متاحة أمامنا لتوسيع الفارق على الصدارة».

وتابع: «بإمكانك اللعب بوجود سبعة مدافعين والفوز، واللعب بطريقة دفاعية مع وجود الكثير من المهاجمين. آخر ديربي في ديسمبر لم يكن جيدا، التحليل يقول إنها كانت مباراة مملة. لكننا نعترف أننا في تلك الفترة لم نكن في أفضل حالاتنا، لكن نيتنا كانت محاولة الفوز بالمباراة».