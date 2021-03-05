شكرا لقرائتكم خبر عن بيرلو يكشف موقف رونالدو من مباراة يوفنتوس ضد لاتسيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أندريا بيرلو المدير الفنى لفريق يوفنتوس على أن فريقه سوف يقاتل على جميع الجبهات حتى النهاية بدءًا من لقاء لاتسيو المقرر له في العاشرة إلا الربع من مساء غد السبت على ملعب أليانز، في قمة مباريات الجولة الـ 26 من الدوري الإيطالي.

وقال بيرلو في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: «علينا أن نلعب مباراة ذكية غدا، مع العلم أننا في فترة حساسة ولسنا في كامل جاهزيتنا، سيكون من المهم إدارة كل موقف وكل مباراة بشكل جيد، لأنك لن تكون قادرا على اللعب قويا لمدة 90 دقيقة».

وعن عدم إراحة النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو قال بيرلو: «كثرة الإصابات على مستوى خط الهجوم، لا تمنحنا فرصة إراحة رونالدو، خاصة أننا نخوض المباريات بشكل مضغوط، الأمر الذي يحرمنا من عودة اللاعبين المصابين».