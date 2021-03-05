شكرا لقرائتكم خبر عن فليك عن قمة بايرن ميونخ أمام دورتموند غدًا: لدينا خطة خاصة لهذه المباريات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد هانز فليك، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني، أن كلاسيكو ألمانيا الذي يجمع بين البافارى وغريمه التقليدي بوروسيا دورتموند دائما ما يكون مميز للغاية، وذلك قبل مواجهة بطل العالم مع «أسود الفيستفاليا»، المقرر لها السابعة والنصف من مساء غد السبت، على ملعب «إليانز آرينا»، في قمة منافسات الجولة الرابعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الألماني لكرة القدم.

وقال فليك في المؤتمر الصحفى الخاص بالمباراة «دائمًا المباريات أمام دورتموند تكون مميزة للغاية، لقد أظهرت المباريات السابقة ذلك. دائمًا تكون مباريات قوية، دورتموند لديهم فريق مميز».

وأضاف مدرب بايرن ميونخ «لدينا خطة لعب خاصة لمثل هذه المباريات، سنحاول فك دفاع بوروسيا دورتموند المترابط، لدينا قوة هجومية مثل دورتموند من المهم أن نكون على أعلى مستوى في الجانب الدفاعي».