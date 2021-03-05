شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يعمق جراح الإنتاج الحربي بثنائية سيسيه وروماريو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد السكندري فوزا غاليا على نظيره الإنتاج الحربي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لبطولة الدوري الممتاز الموسم الحالي.

سجل هدفي الفوز للاتحاد السكندري روماريو في الدقيقة 34 ورزاق سيسيه في الدقيقة 75 من عمر المباراة، ليرتفع رصيد أبناء الإسكندرية إلى 21 نقطة احتل بهم المركز التاسع وزادت معاناة الإنتاج الحربي بعد تجمد رصيده عند 10 نقاط احتل بهم المركز قبل الأخير من جدول المسابقة.

وكانت المباراة قد شهدت طرد ممادو ديديكو لاعب الإنتاج الحربي في أول ربع ساعة من المباراة بعد حصوله على انذاريين متتاليين.

وأعرب الجهاز الفني للاتحاد السكندري بقيادة حسام حسن عن سعادته بالفوز الذي تحقق واستعادة النتائج الإيجابية من جديد والتقدم للمركز التاسع مؤكدا أن مباراة الإنتاج الحربي ستكون نقطة انطلاق الفريق الحقيقية نحو احتلال مركز متقدم.