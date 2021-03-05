شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا للاعبي الزمالك: الفوز على الترجي في تونس سيكون هدية عيد ميلادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص لاعبو الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك المتواجدين حاليا في تونس على تهنئة زميلهم وقائد الفريق محمود عبدالرازق شيكابالا بذكرى عيد ميلاده على الجروب الرسمي للفريق عبر تطبيق الواتس آب.

وحرص اللاعبون على كتابة رسائل تهنئة للفهد الأسمر شيكابالا على صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر وإنستجرام.

واشتعل موقع التواصل الاجتماعي تويتر بتهنئة شيكابالا بعيد ميلاده من جانب جماهير الزمالك الذين صعدوا شيكابالا لتريند على تويتر بسبب احتفالهم بعيد ميلاده.

من جانبه، طالب شيكابالا لاعبي الفريق المتواجدين حاليا في تونس من أجل مواجهة الترجي التونسي غدا في دوري أبطال أفريقيا بضرورة الفوز والعودة إلى القاهرة من تونس بالثلاث نقاط.

ويغيب شيكابالا عن قائمة الفريق التي سافرت إلى تونس لمواجهة الترجي بسبب الإصابة بعد استبعاده من القائمة التي أعلنها جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك.

ووجه شيكابالا رسالة للاعبين عبر جروب اللاعبين طالبهم فيها بالفوز قائلا: أنتظر منكم هدية عيد ميلادي بالفوز على الترجي في تونس والعودة بالثلاث نقاط لإنعاش آمال الزمالك في المنافسة على دوري أبطال أفريقيا خصوصا بعد التعثر في أول مباراتين.

وكان الزمالك سقط في فخ التعادل السلبي مع مولودية الجزائر في الجولة الأولى لمباريات المجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا قبل أن يعيد نفس السيناريو بتعادل سلبي مع تونجيت السنغالي في الجولة الثانية في داكار.

ويلتقي الزمالك مع الترجي التونسي غدا السبت في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا في موسمها الجاري.

ويعد الفوز هو الخيار الوحيد لفريق الزمالك لتحسين مركزه وترتيبه في دوري أبطال أفريقيا والعودة للمنافسة على التأهل خصوصا أن الهزيمة غدا في تونس أمام الترجي تعني دخوله في لعبة الحسابات المعقدة.