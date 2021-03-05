شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية مسحة لاعبي الترجي قبل مواجهة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي الترجي الرياضي التونسي، اليوم الجمعة، أن نتائج فحوصات فيروس كورونا جاءت سلبية لجميع اللاعبين المتواجدين في قائمة الفريق استعدادا لمواجهة الزمالك غدا السبت على ملعب رادس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة لدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ويحتل فريق الترجي، صدارة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد أربع نقاط بفارق نقطتين عن مولودية الجزائر والزمالك برصيد نقطتين لكل منهما، بينما يتذيل تونجيث السنغالي المجموعة برصيد نقطة واحدة.