شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب عن تبديل محمد صلاح أمام تشيلسي: «لا يستحق كل هذه الضجة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد يورجن كلوب، المدير الفنى لفريق ليفربول، أن استبدال النجم المصري محمد صلاح بعد ربع ساعة على انطلاق الشوط الثاني من مباراة تشيلسي في إطار الجولة 29 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بريميرليج لا يستحق كل هذه الأهمية وكل هذه الضجة.

وخسر ليفربول اللقاء على أرضه بهدف نظيف، ولم يقدم العرض المنتظر منه، وشكل تبديل محمد صلاح علامة استفهام في ظل حاجة ليفربول لمهاجميه من أجل تعديل النتيجة.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي قبل مباراة فولهام: «نحن نتحدث، هكذا تسير الأمور دائما، هل هذه الحادثة سببا لخوض حديث أعمق، لست متأكدا، محمد صلاح لم يشعر بالسعادة من تبديله كمهاجم، أراد البقاء في الملعب أكثر، إنها مشكلة عادية، كل شيء على ما يرام، نتخذ القرارات في اللحظة عينها، ثم علينا تفسيرها وأنتم بعدها تختلقون القصص، هذه النقاشات لم نحظ بها، أنا أتخذ القرار، الشباب يتقبلوه، كلنا نعلم أننا وصلنا إلى القمة معا، وسنعالج مشاكلنا معا، هذه هي فكرتنا».

وأضاف: «أعتقد أن محمد صلاح يستمتع بالضغط، كان مذهلا مرة أخرى، كان بإمكاني تغيير لاعب آخر ليلة أمس، لكن الأمر تعلق أكثر باللاعب الذي سيدخل، بدا وكأن صلاح يشعر بحدة اللقاء، ربما رأى هو الأمر من زاوية مختلفة، لا بأس في ذلك، مرة أخرى، السجل التهديفي لصلاح مميز، إنها حقيقة، كان يمكنني إخراج لاعب آخر، ليس الأمر الأكثر أهمية في العالم، ربما 30 دقيقة دون محمد صلاح ستكون السبب في خوضه مباراة الأحد».