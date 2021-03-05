شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يختار 19 لاعبًا في قائمة الأهلي ضد فيتا كلوب.. وتنفيذ عقوبة كهربا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الجنوب إفريقي يتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة الفريق التي ستواجه فيتا كلوب الكونغولي غدًا في ثالث جولات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وقرر موسيماني استبعاد محمود عبدالمنعم كهربا تنفيذًا لعقوبة اللاعب بعد أزمته الأخيرة والتى على إثرها تم إيقافه شهرا وتغريمه 200 ألف جنيه.

وضمت قائمة الفريق الأحمر 19 لاعبًا: محمد الشناوي- على لطفي- مصطفى شوبير- محمد هاني- ياسر إبراهيم- بدر بانون- أيمن أشرف- محمود وحيد- حمدي فتحي- عمرو السولية- أحمد رمضان بيكهام- أليو ديانج- حسين الشحات- طاهر محمد طاهر- جونيور أجايي- محمد مجدي قفشة- مروان محسن- محمد شريف- والتر بواليا

ويدخل الفريق معسكرًا مغلقًا استعدادًا للمباراة التي تقام في التاسعة مساء غد السبت.