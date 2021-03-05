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راحة 24 ساعة للاعبي الإسماعيلي استعدادًا لمواجهة الأهلي

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إيهاب الفولي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - منح الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلى بقيادة البوسني يوفيتش لاعبيه راحة سلبية «السبت» استعداداً لمواجهة الأهلي المقبلة.

وتعادل الإسماعيلي مع وادي دجلة بدون أهداف، في المباراة التي جمعتهما «الجمعة»، ضمن مباريات الدوري، ليستمر مسلسل نزيف النقاط في الإسماعيلي.

ويستأنف الفريق تدريباته «الأحد»، استعداداً لمواجهة الأهلي المقررة «الأربعاء» والمؤجلة من الجولة الثانية عشر للدوري والتي ستجري على أرض ملعب ستاد الإسكندرية.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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