شكرا لقرائتكم خبر عن راحة 24 ساعة للاعبي الإسماعيلي استعدادًا لمواجهة الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - منح الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلى بقيادة البوسني يوفيتش لاعبيه راحة سلبية «السبت» استعداداً لمواجهة الأهلي المقبلة.

وتعادل الإسماعيلي مع وادي دجلة بدون أهداف، في المباراة التي جمعتهما «الجمعة»، ضمن مباريات الدوري، ليستمر مسلسل نزيف النقاط في الإسماعيلي.

ويستأنف الفريق تدريباته «الأحد»، استعداداً لمواجهة الأهلي المقررة «الأربعاء» والمؤجلة من الجولة الثانية عشر للدوري والتي ستجري على أرض ملعب ستاد الإسكندرية.