شكرا لقرائتكم خبر عن الطليحات يقترب من التأهل لدوري الدرجة الثالثة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح الفريق الكروي الأول بنادي الطليحات بقيادة مديرة الفني قدري عبدالشافي، في الحفاظ على صدارة دورى الترقي المؤهل لدوري الدرجة الثالثة عقب اقتناص نقطة غالية خارج ملعبه أمام المنشأة بعد تعادلهما بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري الترقي.

وحافظ الطليحات على صدارة المسابقة بعد وصول رصيده إلى 4 نقاط بعد فوزه في الجولة الأولى على جرجا بثلاثية نظيفة بينما جاء في المركز الثاني جرجا عقب فوزه على الكوثر ليكون ترتيب دورى الترقي كالتالي: الطليحات 4 في المركز الأول جرجا في المركز الثاني 3 نقاط والمنشأة ثالثا بنقطتين وأخيرا الكوثر بنقطة وحيدة.

ويكفي الطليحات الفوز في مباراته المقبلة أمام الكوثر ليتأهل رسميا لدوري القسم الثالث.