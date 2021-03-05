شكرا لقرائتكم خبر عن «دراجتك.. صحتك» تستهدف المليون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حققت مبادرة «دراجتك.. صحتك»، التي طرحتها وزارة الشباب والرياضة في الفترة الماضية نجاحًا كبيرًا، في مراحلها الثلاث.

وتهدف المبادرة إلى تشجيع جميع أفراد المجتمع على اقتناء الدراجات، في ظل طرحها بسعر مخفض، أملًا في رفع معدلات اللياقة البدنية والصحية لدى المواطن المصرى، وتغيير ثقافة الانتقال اليومى للمواطنين وتشجيعهم على استخدام وسائل التنقل النشط واستخدام الدراجات، في إطار خطة التعايش مع أزمة ڤيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» للتباعد الاجتماعى وتجنب العدوى من زحام المواصلات واستخدام وسائل نقل صديقة للبيئة.

جانب من ماراثون الدراجات ضمن مبادرة دراجتك صحتك

وأعلن الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أن المستهدف الوصول إلى مليون دراجة، مشيرًا إلى أن الدراجة الكهربائية ستكون مفاجأة المراحل المقبلة.

وقال وزير الشباب: «المبادرة تأتى في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية وجعل الرياضة أسلوب حياة للمصريين»، مشيرًا إلى أن دراجات المبادرة نوعان، الدراجة الجبلية، التي تصلح للأماكن الممهدة وغير الممهدة، والدراجة «الهجين»، التي تصلح للطرق الممهدة فقط، ويتم طرح الدراجة للجمهور بسعر أقل من سعر السوق، مع ضمان لمدة عام، بمركز قادر للصناعات المتطورة، بالإضافة إلى تقديم تسهيلات في السداد لعملاء جميع البنوك.

جانب من ماراثون الدراجات ضمن مبادرة دراجتك صحتك

وأوضح وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تعاقدت مع شركة فورى لتقديم خدمات التحصيل الإلكترونى من المواطنين الراغبين في الحصول على الدراجات، وتسهيلًا على المواطن المصرى، تم التعاقد مع إحدى شركات الشحن، وذلك لتوصيل الدراجات إلى جميع محافظات الجمهورية.

وأضاف «صبحى» أن وزارة الشباب والرياضة أطلقت المرحلة الأولى من مبادرة «دراجتك صحتك» للمواطنين، في يوليو الماضى، وشملت طرح 1000 دراجة، ثم المرحلة الثانية في أغسطس الماضى، وشملت 1400 دراجة، بينما في يناير الماضى تم الإعلان عن تفاصيل المرحلة الثالثة بإجمالى 7200 دراجة، بنظام الحجز والشحن للمحافظات.

جانب من ماراثون الدراجات ضمن مبادرة دراجتك صحتك

كما أكد «صبحى» أن شهر إبريل المقبل يشهد إعلان الوزارة عن تفاصيل الدراجة الكهربائية، التي تقطع مسافة تتراوح ما بين 30 و50 كيلو.

وأوضح أن المرحلة الثالثة بعدد 1900 دراجة، ويبلغ سعر الدراجة الجبلية بدون الشحن 1909 جنيهات، وفى حالة الشحن للمحافظات يصل سعرها إلى 1998 جنيهًا، بينما يبلغ سعر الدراجة الهجين بدون الشحن 2331 جنيهًا، وفى حالة الشحن للمحافظات يبلغ سعرها 2420 جنيهًا، على أن يتم التسليم بمحافظتى القاهرة والجيزة، بداية من 25 مارس الجارى، بمركز شباب الجزيرة، بينما يتم تسليم الدراجات بباقى المحافظات خلال الفترة من 20 مارس الجارى إلى 10 إبريل المقبل، من خلال مديريات الشباب والرياضة.

جانب من ماراثون الدراجات ضمن مبادرة دراجتك صحتك

ووجّه وزير الشباب والرياضة الشكر إلى شركاء المبادرة: الهيئة العربية للتصنيع، وبنك القاهرة، وشركة فورى للدفع الإلكترونى، وشركة ABS للشحن.

ويمكن للمواطنين حجز دراجة مبادرة «دراجتك صحتك» من خلال الرابط التالى اضغط هنا

جانب من ماراثون الدراجات ضمن مبادرة دراجتك صحتك