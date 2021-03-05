شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم منتخب مصر للرماية بعد تتويجه ببرونزية بطولة العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هنأ الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، لاعبى المنتخب المصرى للرماية بالفوز ببرونزية التراب للفرق، في ختام منافسات بطولة كأس العالم للرماية خرطوش اسكيت وتراب، التي نظمتها مصر في الفترة من 22 فبراير الماضى حتى 5 مارس الجارى.

واستطاع الفريق المصرى، المكون من الثلاثى أحمد زاهر وأحمد قمر وعبدالعزيز محيلبة، الفوز بالميدالية البرونزية للفرق بكأس العالم للتراب، بعد الفوز بمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع أمام الفريق السلوفينى.

ولفت وزير الشباب والرياضة إلى النجاحات التي تحققها مصر على مستوى استضافة البطولات الرياضية الدولية، وإبهار العالم بالقدرة المصرية بتفوق تنظيمها تلك البطولات، بجانب تحقيق لاعبى المنتخبات الوطنية الإنجازات الرياضية بها.

وأشاد «صبحى» بمستوى لاعبى المنتخب الوطنى للرماية في البطولة وفوز اللاعبين بفضية مسابقات التراب في «الزوجى المختلط» وبرونزية اليوم في فرق التراب في ختام البطولة، متمنيًا التوفيق للاعبين في بطولاتهم القادمة.