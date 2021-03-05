شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبدأ مرانه الرئيسي استعدادًا لمواجهة الترجي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ينطلق بعد قليل مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على استاد رادس الذي يحتضن مباراة الفريق أمام مضيفه الترجي التونسي والمقرر لها السادسة مساء غد، بالجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وسيكون مسموحا لوسائل الإعلام بحضور ١٥ دقيقة من مران اليوم وفقا للمتفق عليه.

ومن المقرر أن يركز الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، على الجانب الفني ومنح اللاعبين التعليمات الأخيرة قبل مواجهة الترجي غدا.