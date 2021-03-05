شكرا لقرائتكم خبر عن الصحف العالمية تشيد بنجاح كأس العالم للرماية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - لاقت بطولة كأس العالم للرماية بالخرطوش «الإسكيت- التراب» التي استضافتها مصر في الفترة 22 فبراير حتى 5 مارس الجارى، إشادة واسعة من جميع اللاعبين والبعثات المشاركة بالبطولة من 31 دولة من مختلف دول العالم.

كما أشادت الصحف الدولية والمواقع الإلكترونية الأجنبية بحسن تنظيم مصر لبطولة كأس العالم للرماية بالخرطوش في ظل جائحة كورونا، وتوفير كل المستلزمات والأدوات التي ساهمت في نجاح البطولة، فضلاً عن المنافسات القوية التي شهدتها النسخة الحالية من البطولة في مسابقات الإسكيت والتراب.

وتناولت وسائل الإعلام الأجنبية الصور المتنوعة التي التقطها لاعبو المنتخبات أثناء زياراتهم لمنطقة الأهرامات، أحد أبرز المعالم السياحية المصرية، بالإضافة إلى حرص اللاعبين على نشر تلك الصور على صفحاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعى والتى لاقت صدى إيجابيا كبيرا من متابعيهم. وأكد حازم حسنى رئيس الاتحاد المصرى للرماية، أن التعاون المثمر بين وزارة الشباب والرياضة وأعضاء اللجنة وجميع الجهات المعنية، كان العامل الأكبر والمؤثر في نجاح تنظيم كأس العالم.