شكرا لقرائتكم خبر عن أبها يتنفس والفتح يغرق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - حقق فريق أبها ثلاث نقاط ثمينة بفوزه على ضيفه الفتح بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة ضمن لقاءات الجولة 22 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وجاء هدفا أبها عن طريق سعد بقير (د: 33)، كارلوس ستراندبيرج (د: 78)، فيما جاء هدف الفتح عن طريق ميتشيل تي فريدي (د: 90)، وبهذه النتيجة يحقق أبها فوزه الثامن في الدوري ويصل للنقطة 28 وفي المركز الحادي عشر مؤقتاً، فيما تلقى الفتح الخسارة الحادية عشرة له في الدوري وتجمد رصيده عند النقطة 25 ليتراجع للمركز الرابع عشر.