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العين يفسد فرحة الفيصلي

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جدة - خالد شويل - اكتفى فريق العين بنقطة يتيمة من أمام ضيفه الفيصلي بالتعادل بهدف لكل منهما في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الملك سعود بالباحة ضمن لقاءات الجولة 22 لدوري كأس الأمير للمحترفين.

وشهد اللقاء تقدم فريق العين أولاً عن طريق امادو موتاري (د: 15)، ومن ثم عادل للفيصلي جيليرمي (د: 38)، وبهذه النتيجة يحقق الفيصلي التعادل التاسع له في الدوري ويصل إلى النقطة 30 ويصعد للمركز السادس مؤقتاً، فيما حقق العين التعادل الرابع له في الدوري ويصل إلى النقطة 16 محتلاً المركز السادس عشر والأخير.


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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