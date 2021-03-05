شكرا لقرائتكم خبر عن حالتا «كورونا» في سبيتسيا عقب مباراة يوفنتوس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ميلانو - أ ف ب

أكد نادي سبيتسيا الإيطالي، الجمعة، أن حارس مرماه إيفان بروفيديل كان من بين حالتين ثبتت إصابتهما بفيروس «كورونا» بعد المباراة التي خاضها الفريق ضمن منافسات الدوري الإيطالي الأسبوع الحالي، أمام يوفنتوس الذي ثبتت فيه إصابة الأوروغوياني رودريغو بينتانكور أيضاً. وجاءت نتيجة بروفيديل (26 عاماً) إيجابية الخميس، إلى جانب أحد الموظفين في الفريق. وأكد النادي الصاعد حديثاً إلى دوري الأضواء أن «عضواً في الفريق الأول واللاعب إيفان بروفيديل جاءت نتيجة مسحتين خضعا لها أمس (الخميس) إيجابية، وهما الآن في الحجر». وأضاف أنه «تماشياً مع البروتوكولات السارية، ستلي ذلك اختبارات «كوفيد-19» قبيل مباراة بينيفينتو السبت». وجاءت نتيجة اختبار بينتانكور إيجابية بعد المباراة التي فاز حامل اللقب 3-صفر في تورينو الثلاثاء.